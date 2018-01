Balança comercial tem superávit de US$ 510 milhões na semana A balança comercial teve superávit de US$ 510 milhões na terceira semana de setembro, resultado de exportações de US$ 1,623 bilhão e importações de US$ 1,113 bilhão, segundo divulgou hoje o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A média diária de exportações foi de US$ 324,6 milhões e a de importações ficou em US$ 222,6 milhões. Esse superávit foi o pior resultado semanal deste mês - US$ 713 milhões na primeira semana e US$ 701 milhões na segunda semana. Essa queda aconteceu porque as exportações se mantiveram no mesmo nível, mas as importações aumentaram de US$ 976 milhões na segunda semana do mês, para US$ 1,113 bilhão na terceira semana. No mês, a balança acumula saldo positivo de US$ 1,924 bilhão, com exportações de US$ 5,138 bilhões e importações de US$ 3,214 bilhões. O saldo anual acumulado no ano, de US$ 17,056 bilhões, está mais próximo da meta estabelecida recentemente pelo ministro Luiz Fernando Furlan, de US$ 20 bilhões no ano. No mesmo período do ano passado, o superávit era de US$ 7,225 bilhões. As exportações de janeiro à terceira semana deste mês acumulam US$ 50,648 bilhões e as importações alcançam US$ 33,592 bilhões.