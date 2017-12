Balança comercial tem superávit recorde de US$ 6,969 bilhões em abril

BRASÍLIA - A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 6,969 bilhões em abril, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O saldo positivo é resultado de exportações de US$ 17,686 bilhões e importações de US$ 10,717 bilhões no mês.

Esse foi o melhor resultado para o mês na série histórica, iniciada em 1989. O superávit recorde ocorreu mesmo com a redução de 0,3% na quantidade de produtos exportados em relação ao mesmo período do ano passado. Isso aconteceu porque os preços dos bens vendidos pelo País aumentaram 22,1% na mesma comparação, de acordo com dados divulgados MDIC.

Já do lado das importações, houve um aumento de 6,8% na quantidade de produtos comprados do exterior, mas uma alta de apenas 2,6% nos preços dessas mercadorias.

Com isso, o valor total das exportações cresceu 21,8% no primeiro quadrimestre do ano - totalizando US$ 68,149 bilhões - enquanto o valor total das importações subiu apenas 9,5% no período - para US$ 46,762 bilhões.

Entre os principais itens da pauta de exportações brasileira, o minério de ferro teve uma alta de preço de 127% ante os quatro primeiros meses do ano passado, com um incremento de apenas 0,7% na quantidade exportada. O petróleo em bruto teve um aumento de preço de 75% na mesma comparação, com mais 38,6% de expansão na quantidade vendida.

Bens básicos. Pela média diária de exportações, houve crescimento de 27,8% nas exportações em abril na comparação com o mesmo mês em 2016, principalmente pelo desempenho dos bens básicos (alta de 29,2%). As vendas de produtos semimanufaturados subiram 27,5% e as de manufaturados aumentaram em 25,7%.

Já as importações subiram 13,3% ante abril do ano passado, com alta nos gastos com combustíveis e lubrificantes (28,5%), bens intermediários (16,5%) e bens de consumo (6,3%). Já as compras de bens de capital recuaram 5,9%.

No acumulado do ano até abril, a balança comercial registra superávit de US$ 21,387 bilhões, resultado de exportações de US$ 68,149 bilhões e importações de US$ 46,726 bilhões. O saldo no primeiro quadrimestre também é o melhor para o período na série histórica. Entre janeiro e abril de 2016, o saldo acumulado foi de US$ 13,250 bilhões.