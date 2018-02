Balança comercial tem superávit de US$ 651 mi na 3ª semana A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 651 milhões na terceira semana do mês, cifra inferior à das duas semanas anteriores. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgados nesta segunda-feira, 23, o superávit semanal decorre de exportações de US$ 3,322 bilhões e importações de US$ 2,671 bilhões. Em relação à semana anterior, a queda foi de 16,43%, quando o superávit foi de US$ 779 milhões. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o resultado foi de US$ 1,030 bilhão, o superávit da terceira semana foi 36,79% menor. No mês, o superávit comercial está acumulado em US$ 2,357 bilhões. Mais uma vez o superávit acumulado de 2006 superou o de 2007.O superávit de US$ 23,019 bilhões de janeiro a julho deste ano é 1,99% inferior ao acumulado em 2006, quando o superávit era de US$ 23,488 bilhões.