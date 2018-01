Saldo da balança comercial fica positivo pela primeira vez no ano

Pela primeira vez no ano, o saldo da balança comercial no acumulado de 2015 ficou positivo. Na segunda semana de junho de 2015, a balança comercial registrou superávit de US$ 678 milhões e no ano, houve saldo positivo de US$ 349 milhões.

O resultado na segunda semana de junho deve-se a diferença entre as exportações (US$ 4,588 bilhões) e as importações (US$ 3,910 bilhões). No ano, as exportações somam US$ 83,950 bilhões e as importações, US$ 83,601 bilhões.

Na semana anterior, o saldo já havia sido positivo. O saldo da balança comercial da primeira semana de junho de 2015, com quatro dias úteis, registrou superávit de US$ 1,976 bilhão, resultado de exportações de US$ 4,661 bilhões e de importações de US$ 2,685 bilhões.