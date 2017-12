Balança comercial tem superávit de US$ 697 milhões A balança comercial brasileira teve um superávit de US$ 697 milhões. Esse saldo positivo é resultado de exportações de US$ 1,637 bilhão (média diária de 327,4 milhões) e importações de US$ 940 milhões (média diária de US$ 188 milhões). Com esse resultado, a balança comercial passa a acumular no ano um superávit de US$ 22,775 bilhões. As informações foram divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.