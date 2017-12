Balança comercial tem superávit na 1ª semana de fevereiro As exportações na primeira semana do mês de fevereiro foram de US$ 1,820 bilhão, e as importações, de US$ 1,220 bilhão, registrando-se um superávit na balança comercial do período de US$ 600 milhões, informou hoje o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No ano de 2005, as exportações acumulam US$ 9,264 bilhões, e as importações, US$ 6,481 bilhões, com saldo positivo de US$ 2,783 bilhões.