Balança comercial tem superávit recorde em agosto A balança comercial brasileira teve um superávit de US$ 759 milhões na quinta semana de agosto. O número é resultado de exportações de US$ 1,685 bilhão (média diária de US$ 337 milhões) e de importações de US$ 926 milhões (média diária de US$ 185,2 milhões). Os números foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com esse resultado, o superávit do mês de agosto fica em US$ 2,674 bilhões. Esse é o maior saldo da história para meses de agosto. No mês, as exportações foram de US$ 6,403 bilhões (média diária de US$ 304,9 milhões), ante importações de US$ 3,729 bilhões (média diária de 177,6 milhões). No acumulado do ano, o superávit da balança passa a ser de US$ 15,132 bilhões, resultado de exportações que somam US$ 45,510 bilhões (média diária de US$ 274,2 milhões) e importações que chegam a US$ 30,378 bilhões (média diária de US$ 183 milhões). Saldo cresce 69,5% sobre agosto de 2002 O saldo da balança comercial de agosto ficou 69,5% acima do resultado do mesmo período do ano passado. O saldo de agosto de 2003 foi de US$ 2,674 bilhões, ante US$ 1,577 bilhão de agosto de 2002. Na comparação com o saldo de julho de 2003, que foi de US$ 2,057 bilhões, o saldo de agosto foi 29,9% maior. As exportações de agosto (US$ 6,403 bilhões) ficaram 11,3% acima das exportações de agosto do ano passado (US$ 5,751 bilhões). Em relação a julho deste ano (US$ 6,104 bilhões) as exportações em agosto cresceram 4,80%. Já as importações caíram em agosto 10,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Em agosto de 2003 as importações foram de U$S 3,729 bilhões e as de agosto do ano passado foram de US$ 4,174 bilhões. Em relação a julho deste ano, (US$ 4,047 bilhões )as importações em agosto registraram uma queda de US$ 7,8%. Até a semana passada, o Ministério justificava o aumento dos saldos semanais de exportação à normalização dos trabalhos dos auditores da Receita Federal, que estavam em greve. O secretário de Comércio Exterior, Ivan Ramalho, dará entrevista coletiva às 15 horas para comentar os resultados de agosto.