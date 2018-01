Balança de agosto tem superávit de US$ 840 milhões O saldo da balança comercial na segunda semana de agosto (de 8 a 14) registrou um superávit de US$ 840 milhões, com exportações de US$ 2,448 bilhões (média diária de US$ 489,6 milhões) e importações de US$ 1,608 bilhão (média diária de 321,6 milhões. No mês, o saldo acumulado é de US$ 1,744 bilhão, e no ano, US$ 26,422 bilhões. Em relação ao ano passado, as exportações, no período de janeiro até a segunda semana de agosto, em 2005, cresceram 23,2% e as importações, 19%.