Balança deve ter superávit de US$ 800 mi a US$ 1,2 bi A balança comercial continua surpreedendo os analistas do mercado financeiro neste mês de dezembro. Na primeira semana, entre os dias 1 e 8, a balança havia registrado superávit de US$ 296 milhões. Até ontem (sexta-feira) a balança acumulava um superávit no mês de US$ 618 milhões, segundo apurou a Agência Estado junto a fontes do mercado financeiro. "A balança está supreendendo neste mês. Por isso acho que US$ 800 milhões de saldo, para esta época do ano, seria um número realista, mas se a balança mantiver esta trajetória poderá fechar com um superávit de US$ 1,2 bilhão", afirma o economista Fernando Honorato Barbosa, especialista em comércio exterior do BBV Banco. Para o ano, Barbosa prevê um superávit de US$ 12,400 bilhões, acima da estimativa de US$ 12 bilhões do próprio governo. Até ontem, a balança já acumulava no ano um saldo positivo US$ 11,938 bilhões. Segundo analistas do mercdado, os US$ 12 bilhões já podem ter sido superados neste fim de semana. Os dados referentes à segunda semana serão divulgados na segunda-feira, por volta das 10h00. Para o Lloyds TSB, segundo previsão do analista Wilson Ramião, a balança comecial deverá fechar o último mês de 2002 com um superávit de US$ 1 bilhão, valor 20,88% menor que o superávit de US$ 1,264 bilhão apurado em novembro. Esta queda, segundo Ramião, será justificada pelas importações, que deverão deixar de cair neste resto de mês e as exportações, que no sentido contrário, deverão ter seu volume de embarques reduzidos. Normalmente, a balança apresenta resultados menores nos três últimos meses do ano pelo fato de as empresas passarem a importar mais para atender às demandas de final de ano. "Mas este ano estamos sendo surpreendidos", diz Barbosa.