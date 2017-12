Balança do agronegócio bate recorde A balança comercial (exportações menos importações) do agronegócio registrou superávit recorde no período acumulado de janeiro a abril deste ano, atingindo US$ 11,248 bilhões. Em igual período de 2005, o saldo foi positivo em US$ 10,617 bilhões, segundo divulgou nesta terça-feira o Ministério da Agricultura. Nos primeiros quatro meses do ano, os embarques de produtos agrícolas renderam US$ 13,246 bilhões, valor recorde para o período. Na comparação com o mesmo acumulado de 2005, a receita cambial das exportações do setor cresceu 8,2%. Na mesma base comparativa, os gastos com importações de produtos agrícolas cresceram 22,8%, totalizando US $ 1,998 bilhão. No período, o ministério destacou o aumento de 9,7% no faturamento obtido com os embarques do complexo soja (grão, farelo e óleo); de 5,4% nos embarques de carnes; 20% de açúcar e álcool; de 15,5% na receita cambial obtida com as vendas de papel e celulose; e de 10,6% de couros.