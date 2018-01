Balança do agronegócio tem superávit de US$ 1,918 bi O superávit da balança comercial do agronegócio foi de US$ 1,918 bilhão em fevereiro, contra US$ 1,408 bilhão no mesmo mês do ano passado. O saldo comercial agrícola cresceu 36% na comparação com os dois períodos, informou o Ministério da Agricultura. O balanço foi feito com base em números da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). O saldo comercial de fevereiro deste ano é resultado de exportações de US$ 2,254 bilhões e importações de US$ 336 milhões. Com o resultado, os produtos agrícolas representaram 39,4% das exportações totais do País, calcularam técnicos do ministério. Eles informaram também que o resultado das exportações e do saldo comercial são recordes históricos para meses de fevereiro.