Balança do agronegócio tem superávit de US$6,6 bi em junho

De acordo com dados do Ministério da Agricultura divulgados nesta segunda-feira, o resultado deu-se graças ao aumento de 48,9 por cento das vendas do complexos soja, de 21,6 por cento do setor sucroalcooleiro e de 54 por cento de fumo.

Em reais, as exportações em junho atingiram 14,3 bilhões e as importações, 1,4 bilhão de reais. O saldo foi de cerca de 12,9 bilhões de reais.

No mês, as exportações de soja em grãos cresceram 71,3 por cento em relação ao mesmo período de 2008, passando de 1,5 bilhão de dólares para 2,577 bilhões de dólares.

No complexo sucroalcooleiro, o valor das exportações avançou de 703 milhões de dólares para 855 milhões de dólares, impulsionado pelo salto de 39,7 por cento nas exportações de açúcar.

As exportações de álcool tiveram redução em dólar de 24,5 por cento, totalizando 150 milhões de dólares. De acordo com o comunicado do ministério, essa queda deve-se à redução do preço (24,4 por cento), uma vez que a quantidade ficou praticamente estável, com queda de apenas 0,2 por cento.

No mês passado o país reduziu em 24,1 por cento as importações de produtos agropecuários ante o mesmo mês de 2008, passando de 950 milhões de dólares para 721 milhões.

Segundo o ministério, embora a quantidade importada de trigo tenha crescido 34 por cento no mês, a redução de 43,7 por cento do preço médio fez com que o país gastasse 108 milhões de dólares para importar esse produto, ante 143 milhões em junho de 2008.

Entre julho de 2008 e junho de 2009, as exportações brasileiras do agronegócio totalizaram 69,4 bilhões de dólares, 6,1 por cento a mais do que entre julho de 2007 e junho de 2008. Já as importações subiram 8,4 por cento, e o superávit comercial acumulado atingiu 58,2 bilhões de dólares.

SOJA PARA ÁSIA

No mês de junho o continente asiático tornou-se o principal destino das exportações do setor brasileiro, com crescimento de 78,8 por cento na compra de produtos.

A região foi responsável por 41,5 por cento do total exportado no mês, contra 26 por cento no mesmo período anterior, devido ao forte aumento das exportações de soja.

Já a União Europeia reduziu sua participação de 31,6 por cento em junho de 2008 para 26,4 por cento no mesmo mês deste ano.

A China mantém a liderança entre todos os países, com compras no valor de 1,9 bilhão de dólares e crescimento de 102,9 por cento no mês passado.

Para a Índia, houve aumento de 1.206 por cento nas vendas (124,7 milhões de dólares), o maior crescimento percentual em relação ao ano passado, devido à exportação de açúcar após a quebra da safra indiana.

