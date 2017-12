Balança do agronegócio tem superávit histórico no 1º trimestre A balança comercial do agronegócio fechou o primeiro trimestre deste ano com superávit de US$ 4,577 bilhões, recorde histórico para o período. O saldo é resultado de importações de US$ 1,164 bilhão e exportações de US$ 5,741 bilhões no primeiro trimestre de 2003. Em março, as exportações do agronegócio somaram US$ 1,969 bilhão, com aumento de 29,4% em relação aos US$ 1,522 bilhão do mesmo período de 2002. As importações caíram, somando US$ 386,370 milhões, um recuo de 3,8% em relação aos US$ 401,516 milhões registrados em março de 2002. As informações são da Secretaria de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura. A soja foi mais uma vez o carro-chefe do resultado positivo da balança. O superávit comercial do setor somou US$ 1,583 bilhão em março, ante US$ 1,121 bilhão em igual período de 2002. As exportações do complexo soja cresceram 114,4% para US$ 464,7 milhões em março deste ano, ante US$ 216,7 milhões em igual período de 2002. Para os técnicos do ministério da Agricultura, o bom resultado das exportações do complexo soja é determinado por três motivos - a safra recorde estimada em cerca de 50 milhões de toneladas, com incremento de 17%, o câmbio favorável e a elevação dos preços internacionais, movimento resultante dos baixos estoques americanos e a da firme demanda mundial, principalmente da China.