Balança: exportações de aviões caíram 16,9% em 2003 As exportações de aviões caíram 16,9% em 2003 na comparação com 2002, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No ano passado, essas exportações somaram US$ 1,939 bilhão ante US$ 2,335 bilhões em 2002. Com isso, a participação das vendas de aviões no total das exportações brasileiras caiu de 3,9% em 2002 para 2,7% no ano passado. Ainda no setor de materiais de transporte, as exportações que mais se destacaram foram as de automóveis de passageiros. Além de ter liderado a área de manufaturados, com 3,9% da participação do total das exportações, esse segmento teve crescimento de 43,9% na comparação com 2002. As exportações de automóveis de passageiros aumentaram de US$ 2,005 bilhões em 2002 para US$ 2,885 bilhões em 2003. Também as vendas de motores para veículos melhoraram em muito seu desempenho, tendo crescido 24,9% de um ano para o outro. Passaram de US$ 1,341 bilhão em 2002 para US$ 1,675 bilhão em 2003. As exportações de autopeça s cresceram outros 28,4% no mesmo período comparativo, de US$ 1,159 bilhão para US$ 1,488 bilhão.