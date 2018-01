Balança fecha 2002 com superávit de US$ 13,110 bi O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, anunciou hoje o resultado final da balança comercial do País, que fechou 2002 com superávit de US$ 13,110 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 60,298 bilhões e importações de US$ 47,188 bilhões. Em dezembro, segundo Amaral, o saldo comercial fechou em US$ 1,791 bilhão, com exportações no valor de US$ 5,180 bilhões e importações de US$ 3,389 bilhões. "Estou muito contente com o resultado", disse Amaral, após fornecer os dados.