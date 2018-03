Balança fecha abril com superávit de US$ 1,714 bilhão O saldo da balança comercial no mês de abril fechou com um superávit de US$ 1,714 bilhão, o maior até agora nos primeiros quatro meses de 2003. As exportações no mês somaram US$ 5,711 bilhões (média diária de US$ 285,6 milhões) e as importações, US$ 3,997 bilhões (média diária de US$ 199,9 milhões). No ano, o saldo acumulado da balança é de US$ 5,474 bilhões. De acordo com dados divulgados esta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, nos últimos três dias do mês a balança comercial registrou um saldo de US$ 229 milhões, com exportações de US$ 837 milhões e importações de US$ 608 milhões. Em abril do ano passado, o saldo da balança registrou um superávit bem inferior, de apenas US$ 495 milhões, com exportações de US$ 4,641 bilhões e importações de US$ 4,146 bilhões. O detalhamento do resultado do mês será divulgado às 15 horas, pela Secretaria de Comércio Exterior.