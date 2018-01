Balança fecha abril com superávit de US$ 1,958 bilhão A balança comercial fechou o mês de abril com um superávit de US$ 1,958 bilhão, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As exportações em abril somaram US$ 6,590 bilhões, com média diária de US$ 329,5 milhões, enquanto que as importações totalizaram no período US$ 4,632 bilhões, com média diária de US$ 231,6 milhões. Na última semana do mês, a balança registrou um superávit comercial de US$ 450 milhões, com exportações de US$ 1,644 bilhão (média diária de US$ 328,8 milhões) e importações de US$ 1,194 bilhão (média diária de US$ 238,8 milhões). Com o resultado de abril, o saldo da balança comercial brasileira acumulado no ano subiu para US$ 8,126 bilhões. O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Ivan Ramalho, dará uma entrevista coletiva a partir das 15h30 para comentar os resultados.