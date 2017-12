Balança fecha agosto com saldo de US$ 3,672 bilhões O saldo da balança comercial em agosto fechou com um superávit de US$ 3,672 bilhões, resultado de US$ 11,348 bilhões de exportações (média diária de US$ 493,4 milhões) e de US$ 7,676 bilhões de importações (média diária de 333,7 milhões). Com este resultado, o saldo acumulado da balança no ano sobe para US$ 28,348 bilhões. Na última semana do mês (apenas três dias úteis) a balança comercial registrou um superávit de US$ 217 milhões, com exportações de US$ 1,455 bilhão e importações de US$ 1,238 bilhão. O secretário interino de Comércio Exterior, Armando Meziat, dará entrevista coletiva às 15 horas para detalhar este resultado.