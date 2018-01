Balança fecha janeiro com superávit de US$ 1,160 bilhão O saldo da balança comercial no mês de janeiro fechou com um superávit de US$ 1,160 bilhão, resultado de US$ 4,805 bilhões de exportações e de US$ 3,645 bilhões de importações. O resultado foi 578,3% maior que o superávit registrado em janeiro de 2002, quando o saldo do mês foi de US$ 171 milhões. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Na última semana do mês, a balança comercial fechou com um superávit de US$ 272 milhões, com exportações de US$ 1,098 bilhão (média diária de US$ 219,6 milhões) e importações de US$ 826 milhões (média diária de US$ 165,2 milhões).