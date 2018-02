Balança fecha janeiro com um superávit de US$ 175 milhões A balança comercial brasileira fechou o mês de janeiro com um superávit de US$ 175 milhões. Na quinta semana do mês passado (de 28 a 31), a balança teve um superávit de US$ 117 milhões. As exportações neste período somaram US$ 732 milhões, com média diária de US$ 183 milhões, enquanto que as importações totalizaram US$ 615 milhões, com média diária de US$ 153,8 milhões. No primeiro mês de 2002 as exportações brasileiras somaram US$ 3,972 bilhões, com média diária de US$ 180,5 milhões. As importações por sua vez totalizaram US$ 3,797 bilhões, com média diária de US$ 172,6 milhões. Em janeiro de 2001 a balança havia registrado um déficit de US$ 477 milhões. A partir das 15 horas, o secretário-adjunto de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Ivan Ramalho, dará uma entrevista coletiva para comentar os resultados da balança que foram divulgados esta manhã no site do Ministério.