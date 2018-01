Balança fecha julho com superávit de US$ 3,480 bilhões A balança comercial brasileira fechou o mês de julho com um superávit de US$ 3,480 bilhões, de acordo com dados divulgados esta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As exportações no mês somaram US$ 8,992 bilhões, com média diária de US$ 408,7 milhões. As importações, por sua vez, totalizaram US$ 5,512 bilhões, com média diária de US$ 250,5 milhões. Na quinta e última semana de julho, a balança registrou um superávit de US$ 849 milhões. As exportações feitas entre os dias 26 e 31 de julho somaram US$ 2,116 bilhões, com média diária de US$ 423,2 milhões. As importações no período totalizaram US$ 1,267 bilhão, com média diária de US$ 253,4 milhões. O saldo comercial acumulado no ano subiu para US$ 18,529 bilhões. O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Ivan Ramalho, dará uma entrevista coletiva, a partir das 15h30, para comentar os resultados.