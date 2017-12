Balança fecha junho com superávit de US$ 2,357 bilhões O saldo da balança comercial fechou junho com um superávit de US$ 2,357 bilhões, resultado de US$ 5,874 bilhões em exportações (média diária de US$ 293,7 milhões) e US$ 3,517 bilhões em importações (média de US$ 175,9 milhões). No ano, o saldo acumulado aumentou para US$ 10,398 bilhões. Ontem, último dia do mês, o saldo da balança registrou um superávit de US$ 126 milhões, de acordo com dados divulgados esta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O detalhamento de junho será divulgado, pelo Ministério, às 15 horas.