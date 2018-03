Balança fecha maio com superávit histórico de US$ 3,1 bi A balança comercial brasileira fechou o mês de maio com um superávit histórico de US$ 3,118 bilhões. As exportações no mês somaram US$ 7,941 bilhões, com média diária de US$ 378,1 milhões, e as importações, US$ 4,823 bilhões, com média diária de US$ 229,7 milhões. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, foi a primeira vez na história que o saldo comercial no mês alcançou o patamar de US$ 3 bilhões. O valor das exportações também foi recorde histórico mensal. Na quarta semana de maio, a balança registrou superávit de US$ 1,096 bilhão e, ontem, o saldo foi positivo em US$ 225 milhões. Com o resultado apurado, o saldo acumulado no ano subiu para US$ 11,243 bilhões.