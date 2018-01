Balança fecha março com superávit de US$ 3,349 bilhões A balança comercial de março fechou com um superávit de US$ 3,349 bilhões, resultado de US$ 9,251 bilhões em exportações (média diária de US$ 420,5 milhões) e de US$ 5,902 bilhões em importações (média diária de US$ 268,3 milhões). No acumulado do ano, o superávit foi de US$ 8,319 bilhões. As exportações no período somaram US$ 24,451 bilhões (média diária de US$ 400,8 milhões) e as importações foram de US$ 16,132 bilhões (US$ 264,5 milhões). A última semana de março, que fechou ontem, registrou um superávit de US$ 327 milhões, com importações de US$ 1,401 bilhão (média diária de US$ 350,3 milhões) e importações de US$ 1,074 bilhão (média diária de US$ 268,5 milhões). O saldo da balança comercial de março de US$ 3,349 bilhões foi o melhor resultado do ano. O crescimento, em relação a janeiro, quando a balança fechou em US$ 2,183 bilhões, foi de 53,3%. E em relação a fevereiro, quando a balança fechou em US$ 2,787 bilhões, o crescimento foi de US$ 20,2%. Na comparação com março de 2004, quando a balança foi de US$ 2,583 bilhões, o crescimento do superávit foi de 29,6%. A média diária das exportações teve um aumento de 22% e a média diária das exportações cresceu 15,5%. A última semana de março registrou o pior resultado da balança comercial no mês: US$ 327 milhões, em quatro dias úteis (de 28 a 31). Na semana anterior, também com quatro dias úteis, por causa do feriado da Semana Santa, o superávit foi de US$ 902 milhões.