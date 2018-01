Balança fecha outubro com superávit de US$ 2,543 bi A balança comercial brasileira fechou o mês de outubro com um superávit de US$ 2,543 bilhões, com as exportações somando US$ 7,566 bilhões e as importações US$ 5,023 bilhões. A média diária de exportações no mês passado foi de US$ 329 milhões enquanto que as importações tiveram uma média diária de US$ 218,4 milhões no período. Na última semana de outubro (de 27 a 31), a balança registrou um superávit de US$ 377 milhões, com as exportações somando US$ 1,435 bilhão (média diária de US$ 287 milhões) e as importações um total de US$ 1,058 bilhão (média diária de US$ 211,6 milhões). Com o resultado de outubro, o saldo acumulado da balança comercial no ano passou para US$ 20,340 bilhões.