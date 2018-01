Balança fecha outubro com superávit de US$ 3,686 bilhões O saldo da balança comercial do País em outubro alcançou US$ 3,686 bilhões, recorde histórico para o mês, resultado de exportações no valor de US$ 9,904 bilhões e importações de US$ 6,218 bilhões. Com isso, o saldo acumulado no ano sobe para US$ 36,350 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 96,623 bilhões e de importações de US$ 60,273 bilhões e, em 12 meses (novembro de 2004 a outubro de 2005), para US$ 41,933 bilhões, resultante de exportações no valor de US$ 113,976 bilhões e de importações de US$ 72,043 bilhões, ante saldo de US$ 32,547 bilhões nos 12 meses acumulados de novembro de 2003 a outubro de 2004, quando as exportações totalizaram US$ 91,850 bilhões e as importações, US$ 59,303 bilhões. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na quarta semana de outubro, o superávit comercial do País alcançou US$ 770 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 2,023 bilhões e importações de US$ 1,253 bilhão e, no último dia do mês (ontem), o saldo foi de US$ 190 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 460 milhões e de importações de US$ 270 milhões. A média diária das exportações, em outubro, foi de US$ 495,2 milhões e a das importações, de US$ 310,9 milhões. Na quarta semana do mês, a média diária das exportações alcançou US$ 404,6 milhões e a das importações, US$ 250,6 milhões, ante médias de, respectivamente, US$ 460 milhões e US$ 270 milhões no último dia útil do mês.