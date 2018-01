Balança fica perto de atingir a meta para 2006 O saldo da balança comercial na terceira semana de dezembro teve um superávit de US$ 899 milhões, 10,1% menor que o superávit da semana anterior, de US$ 1 bilhão. Como resultado, a balança acumula saldo de US$ 43,407 bilhões no ano, e fica próxima de alcançar a meta do governo, de US$ 44 bilhões. As exportações na semana somaram US$ 2,8 bilhões e as importações foram de US$ 1,901 bilhão. A média diária das vendas externas foi de US$ 560 milhões, registrando um crescimento de 19,9% ante dezembro de 2005. Já a média das importações, de US$ 380,2 milhões, cresceu ainda mais: 28%. No mês, o superávit acumulado passa para US$ 2,333 bilhões. Até a terceira semana do mês, as exportações cresceram 15,8%, na comparação com 2005, e as importações cresceram 25%.