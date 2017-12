Balança já acumula superávit de US$ 17,8 bi A balança comercial do País já acumula, este ano, deste janeiro, superávit de US$ 17,802 bilhões, com o saldo de US$ 2,670 bilhões alcançado em setembro, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que acaba de fechar os dados da última semana de setembro, com dois dias úteis. Nesses dois dias (segunda e terça-feiras desta semana), a balança comercial acumulou um saldo de US$ 253 milhões, resultado de exportações de US$ 666 milhões (média por dia útil de US$ 333 milhões) e importações de US$ 413 milhões (média diária de US$ 206,5 milhões). O resultado de setembro foi obtido graças a exportações no valor de US$ 7,280 bilhões e importações de US$ 4,610 bilhões, o que representou uma média por dia útil de US$ 330,9 milhões nas exportações e de US$ 209,5 milhões nas importações. No ano, as exportações acumulam US$ 52,790 bilhões e as importações, US$ 34,988 bilhões, com média diária de US$ 280,8 milhões nas exportações e de US$ 186,1 milhões nas importações.