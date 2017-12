Balança já acumula superávit de US$ 657 milhões no mês A balança comercial teve um superávit de US$ 324 milhões na terceira semana do mês, com exportações de US$ 1,429 bilhão e importações no valor de US$ 1,105 bilhão, de acordo com informações divulgadas esta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No mês, o saldo acumulado pela balança é de US$ 657 milhões. No período foram exportados US$ 2,834 bilhões e importados US$ 2,177 bilhões. A média diária de exportações nas três primeiras semanas é de US$ 257,6 milhões. O valor é 18% acima da média registrada em janeiro do ano passado (US$ 218,4 milhões) e 16% abaixo do média de dezembro de 2003 (US$ 306,7 milhões). A média diária de importações em janeiro está em US$ 197,9 milhões, 19,3% acima da média de janeiro de 2003 (US$ 165,9 milhões) e 9,2% superior à de dezembro último (R$ 181,3 milhões).