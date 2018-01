Balança mostra tendência de crescimento das importações A tendência de crescimento maior das importações sobre as exportações continua em 2007. Até a segunda semana de fevereiro, a balança comercial acumula saldo de US$ 3,546 bilhões, com exportações de US$ 14,892 bilhões e importações de US$ 11,346 bilhões. Com esse resultado, a média das importações já cresceu 29,1%, enquanto que a média das exportações foi 19,1% maior. Na segunda semana de fevereiro, a balança registrou um superávit de US$ 504 milhões, resultado 42,79% inferior ao do mesmo período de 2006, quando o superávit foi de US$ 881 milhões. Na comparação com a semana anterior, de apenas dois dias úteis (de 1 a 4 de fevereiro), o superávit da segunda semana (cinco dias úteis) foi 8,19% menor. As exportações no período somaram US$ 2,607 bilhões (média diária de US$ 521,4 milhões) enquanto que as importações foram de US$ 2,103 bilhões (média diária de US$ 420,6 milhões). Em relação a segunda semana de fevereiro de 2006, a média diária das exportações cresceu 15,5%, enquanto que a média das importações prosseguiu a tendência de aumento maior: 24,3%.