Balança pode ter superávit de US$ 42 bilhões em 2006 A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 27,275 bilhões de janeiro até o fim da segunda semana de agosto desta ano, com resultados que indicam a possibilidade de cumprimento da nova meta fixada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). No mês passado, empolgado com os números do comércio de janeiro a julho, o ministro Luiz Fernando Furlan previu que o saldo positivo poderá alcançar, em 2006, US$ 42 bilhões. Para cumprir a meta, seria necessário registrar superávit médio mensal de US$ 5,034 bilhões até dezembro. Esse resultado foi, nos primeiros 13 dias de agosto, de US$ 2,106 bilhões, conforme divulgou nesta segunda-feira a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do MDIC. Mas os dados indicam que, uma vez mantidas as médias diárias de exportação e de importação verificadas nas primeiras duas semanas de agosto, o mês se encerrará com saldo positivo de US$ 5,382 bilhões. Também nos primeiros 13 dias de agosto, as exportações somaram US$ 5,543 bilhões, com média diária de US$ 615,9 milhões - cifra 24,8% superior à da média diária de agosto de 2005. As importações atingiram US$ 3,437 bilhões, com média diária de US$ 381,9 milhões - o que representa crescimento bem mais magro, de 14,1%, em igual comparação. Desde o início de 2006, os embarques totalizaram US$ 80,065 bilhões e apresentaram aumento de 15,2% em relação ao mesmo período de 2005. Os desembarques de bens estrangeiros, por sua vez, cresceram 22,4% e atingiram US$ 52,790 bilhões.