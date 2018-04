Balanca positiva em US$ 210 mi na segunda semana de maio O saldo da balança comercial na segunda semana de maio (dias 6 a 12) foi positivo em US$ 210 milhões, com exportações de US$ 1,137 bilhão e importações de US$ 927 milhões. A média diária de exportações foi de US$ 227,4 milhões e de importações, US$ 185,4 milhões. O acumulado da balança, no mês, é de US$ 228 milhões e no ano, US$ 1,736 bilhão. Os números foram divulgados esta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O detalhamento dos resultados será divulgado às 15 horas.