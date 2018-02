Balança registra 2º melhor resultado mensal de 2006 A balança comercial do mês de agosto fechou com um superávit de US$ 4,515 bilhões, apresentando o segundo melhor resultado do ano, atrás apenas de julho, quando o valor ficou em US$ 5,638 bilhões. Uma diferença, portanto, de 19,91% em relação ao mês anterior. As exportações no mês totalizaram US$ 13,642 bilhões e as importações, US$ 9,127 bilhões. O saldo do mês ficou dentro das estimativas feitas por 10 instituições financeiras consultadas pela Agência Estado, que indicavam um saldo comercial entre US$ 4,3 bilhões e US$ 5 bilhões. Em agosto, a média diária das exportações fechou em US$ 593,1 milhões. Já a média diária das importações ficou em 396,8 milhões. A média das exportações, em agosto, diminuiu 8,6% em relação a julho, enquanto que a média das importações cresceu 4,4%. Já na comparação com agosto de 2005, a média das exportações cresceu 20,2%, mas a das importações teve um crescimento menor: 18,6%. Em relação ao acumulado do ano, a média das exportações cresceu 15,9% e nas importações o crescimento foi maior: 22,5%. No acumulado em 12 meses, as exportações cresceram 17,2% e as importações, 18,6%. Com este resultado, o saldo acumulado no ano passa para US$ 29,628 bilhões. Exportações As exportações brasileiras em agosto ultrapassaram, pela primeira vez na história, o valor de US$ 130 bilhões no acumulado de 12 meses. Segundo dados divulgados nesta sexta pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as vendas externas totalizaram US$ 130,387 bilhões de setembro de 2005 a agosto de 2006, um aumento de 17,7% em relação ao mesmo período anterior (setembro de 2004 a agosto de 2005). A meta do governo para este ano é alcançar US$ 132 bilhões em exportações. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, as vendas externas totalizam US$ 88,164 bilhões. As importações também são recordes para o período de 12 meses, totalizando US$ 84,352 bilhões, crescimento de 19% sobre o mesmo período anterior. O superávit comercial em 12 meses totaliza US$ 46,035 bilhões, 15,3% maior que o mesmo período anterior. Matéria alterada às 15h44 para acréscimo de informações