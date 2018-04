Balança registra superávit de US$ 1,002 bi na 2ª semana do mês O saldo da balança comercial na segunda semana de outubro (quatro dias úteis) registrou um superávit de US$ 1,002 bilhão, resultado 54,86% maior que o da segunda semana de outubro de 2005. O número, porém, é 11,24% inferior ao superávit da semana anterior ( de 1 a 8 - cinco dias úteis), quando o saldo foi de US$ 1,129 bilhão. As exportações no período somaram US$ 2,409 bilhões (média diária de US$ 602,3 milhões) e as importações foram de US$ 1,407 bilhão (média diária de US$ 351,8 milhões). Na comparação com outubro do ano passado, a média das exportações cresceu 23,9%, enquanto que a média das importações teve um crescimento menor: 21%. Já na comparação com setembro passado, a média das exportações caiu 2,2% e a média das importações teve uma redução maior: 7,2%. No mês, o saldo acumulado passa para US$ 2,131 bilhão, e no ano para US$ 36,132 bilhões, permanecendo a tendência de aumento das importações: a média das importações, no período de janeiro a outubro de 2006 cresceu 22,9%, enquanto que a média das exportações registrou um crescimento menor: 16,5%.