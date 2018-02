Balança registra superávit de US$ 16 milhões O saldo da balança comercial na primeira semana de fevereiro (dias 1º a 3) registrou um superávit de US$ 16 milhões. Os dados foram divulgados nesta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As exportações foram de US$ 196 milhões e as importações de US$ 180 milhões.