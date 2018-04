Balança registra superávit de US$ 80 milhões na 3ª semana de abril O saldo da balança comercial registrou mais um superávit, na terceira semana de abril: US$ 80 milhões, resultado de exportações de US$ 1,069 bilhão e importações de US$ 989 milhões. No mês, o saldo acumulado é de US$ 137 milhões e no ano, US$ 1,165 bilhão. Os dados foram divulgados esta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O detalhamento da balança será informado, pelo Ministério, às 15 horas.