Balança reverte déficit de janeiro Os números melhores da balança comercial brasileira em fevereiro reverteram o déficit de US$ 524 milhões de janeiro. O superávit acumulado no ano até a segunda semana deste mês é de US$ 172 milhões, resultado de exportações de US$ 14,88 milhões e importações de US$ 14,71 bilhões. Somente na segunda semana de fevereiro, a balança teve saldo positivo de U$ 225 milhões. As exportações somaram US$ 2,36 bilhões e as importações, US$ 2,14 bilhões, segundo os dados divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento. O superávit em fevereiro é de US$ 696 milhões. As exportações somam neste mês US$ 5,1 bilhões e as importações, US$ 4,4 bilhões. Apesar da melhora do saldo, exportações e importações continuam a cair ante 2008. A média diária das vendas externas nas duas primeiras semanas de fevereiro caiu 24,3% em relação à média diária de fevereiro de 2008. Nas importações, a retração foi de 30%. A redução nas vendas externas de produtos manufaturados este mês foi de 29,4%, semimanufaturados encolheram 25,2% e produtos básicos caíram 10,9%.