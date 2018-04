Balança reverte saldo e acumula superávit de US$ 172 mi

Os melhores números da balança comercial brasileira em fevereiro conseguiram reverter o resultado deficitário e, no ano, até a segunda semana de fevereiro, a balança acumula um superávit de US$ 172 milhões. No ano, as exportações somam US$ 14,883 milhões, com média diária de US$ 480,1 milhões, o que representa uma queda de 22,3% em relação ao desempenho médio verificado das exportações no acumulado janeiro/fevereiro de 2008 (US$ 617,7 milhões). Veja também: Bolsas asiáticas fecham em queda De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise As importações somam no ano US$ 14,711 bilhões, com média diária de US$ 474,5 milhões, uma queda de 14,3% em relação ao desempenho médio diário registrado nos dois primeiros meses de 2008 (US$ 554 milhões). Depois de começar o ano com um déficit comercial, em janeiro, de US$ 524 milhões, em fevereiro, a balança já acumula um superávit de US$ 696 milhões. As exportações somam no mês US$ 5,101 milhões (média diária de US$ 510,1 milhões) e as importações, US$ 4,405 milhões (média diária de US$ 440,5 milhões). Pelo critério da média diária, o desempenho das exportações em fevereiro está 24,3% menor que o verificado em fevereiro de 2008 (US$ 673,7 milhões) e 9,5% superior ao registrado em janeiro deste ano (US$ 465,8 milhões). Já a média diária importada no mês está 30% menor que o desempenho médio diário registrado em fevereiro de 2008 (US$ 628,9 milhões) e 10,2% inferior à média de desembarques de janeiro passado (US$ 490,8 milhões). Os dados foram divulgados há pouco pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que disponibilizará, às 15 horas, no seu site o detalhamento das informações sobre exportações e importações na segunda semana de fevereiro. A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 225 milhões na segunda semana de fevereiro (9 a 15). Segundo os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações somaram, no período, US$ 2,361 bilhões, enquanto as importações totalizaram US$ 2,136 bilhões. Apesar do superávit, a média diária exportada na segunda semana do mês foi de US$ 472,2 bilhões, número 13,83% menor que o desempenho médio registrado na primeira semana de fevereiro (US$ 548 milhões). Com relação às importações, a média diária do período foi de US$ 427,2 milhões, o que representa uma queda de 5,86% em relação à média registrada na primeira semana do mês (US$ 453,8 milhões). Texto atualizado às 11h48