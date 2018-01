Balança: saldo de US$ 647 milhões na 2ª semana do mês A balança comercial do País na segunda semana de outubro alcançou superávit de US$ 647 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 2,119 bilhões e importações de US$ 1,492 bilhão. Com este resultado, a balança comercial acumula, em outubro, saldo favorável de US$ 1,722 bilhão, resultado de exportações no valor de US$ 4,945 bilhões e importações de US$ 3,223 bilhões, e, no ano, superávit de US$ 34,393 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 91,665 bilhões e importações de US$ 57,272 bilhões. Na segunda semana de outubro, as exportações foram bem menores que na primeira, em que o valor chegou a US$ 2,826 bilhões, o mesmo ocorrendo com as importações, que na semana passada alcançaram US$ 1,751 milhões e foram recordes numa semana. Essa redução ocorreu em virtude do feriado de quarta-feira, dia 12, que reduziu o número de dias úteis da semana para quatro. Entretanto, a média diária das importações na segunda semana de outubro, com US$ 368 milhões, superou a da primeira (US$ 350,2 milhões, enquanto nas exportações houve queda da média diária, de US$ 565,2 milhões na primeira semana de outubro para US$ 529,8 milhões na segunda.