Balança: superávit de US$ 338 milhões A balança comercial brasileira voltou a apresentar superávit na quarta semana de maio. O resultado garantiu um saldo de US$ 338 milhões até o dia 28. As exportações alcançaram US$ 1,199 bilhão e as importações, US$ 1,053 bilhão. No ano, o saldo está em US$ 545 milhões, o que representa apenas 13,6% da previsão de superávit para este ano, de US$ 4 bilhões, feita para o Fundo Monetário Internacional (FMI). Apesar do aumento, o resultado da balança comercial ainda é muito baixo e confirma uma deficiência da economia brasileira: o País exporta pouco. Essa realidade faz com que a economia brasileira seja muito dependente de capital externo para financiar suas dívidas. Os melhores resultados são material de transporte e químicos Os principais responsáveis pelo aumento das exportações são as vendas de produtos industrializados, com destaque para papel e celulose, suco de laranja, eletroeletrônicos, derivados de petróleo, calçados e equipamentos mecânicos. Na comparação com maio do ano passado, o aumento deveu-se ao crescimento nas vendas de material de transporte (57,3%), químicos (31,5%), eletroeletrônicos (33,5%), têxteis (29,7%), papel e celulose (23,4%), produtos metalúrgicos (19,8%), equipamentos mecânicos (10,3%) e calçados e couro (8,1%). Na comparação com abril deste ano, o crescimento deveu-se a maiores vendas de minérios (22,7%), produtos metalúrgicos (16,8%), material de transporte (12,4%), equipamento mecânico (8,8%) e produtos químicos (6,1%). A média diária das importações na quarta semana de maio ficou em US$ 210,6 milhões, apresentando redução de 3,7% em relação à média das três semanas anteriores, de US$ 218,8 milhões.