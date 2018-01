Balança: superávit de US$ 973 milhões na 4ª semana do mês O saldo da balança comercial na quarta semana de agosto registrou um superávit de US$ 973 milhões, com exportações de US$ 2,702 bilhões (média diária de US$ 540,4 milhões) e importações de US$ 1,729 bilhão (média diária de US$ 345,8 milhões). No mês, o saldo acumulado já é de US$ 3,455 bilhões, e no ano, US$ 28,133 bilhões.