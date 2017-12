Balança tem 2º melhor resultado semanal do ano O saldo da balança comercial (exportações menos importações) na terceira semana de março foi o segundo melhor resultado do ano, atingindo US$ 907 milhões. O montante perdeu apenas para o acumulado na quarta semana de fevereiro, quando o superávit foi de US$ 1,217 bilhão. Na comparação com a semana anterior, quando o superávit foi de US$ 616 milhões, o último saldo da balança comercial registrou um crescimento de 47,24%. As exportações atingiram US$ 2,663 bilhões na semana, a uma média diária de US$ 532,6 milhões. As compras externas, por sua vez, atingiram US$ 1,756 bilhão, com mediana de US$ 351,2 milhões ao dia. Essa média teve queda de 3,83% em relação à semana anterior. Mas na comparação com março de 2005, a média diária das importações cresceu 25,3%, contra um aumento de 19,4% na média das exportações. Balança comercial em março Período Exportações (US$ milhões) Importações (US$ milhões) Saldo (US$ milhões) 1ª semana 1.423 794 629 2ª semana 2.442 1.826 616 3ª semana 2.663 1.756 907 Acumulado no mês 6.528 4.376 2.152 Acumulado no ano 24.549 16.731 7.818 Acumulado No acumulado do ano, o saldo de US$ 7,818 bilhões, de janeiro a março de 2006, é 10,37% maior do que o resultado do mesmo período de 2005, quando foram atingidos US$ 7,083 bilhões. O saldo acumulado no mês, por sua vez, passou para US$ 2,152 bilhões. Este texto foi alterado às 10h51, com correção dos resultados de exportações e importações. Os valores haviam sido invertidos. Este texto foi atualizado às 12h14.