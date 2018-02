Balança tem déficit de US$ 31 mi na terceira semana do mês O saldo da balança comercial na terceira semana de fevereiro teve um déficit de US$ 31 milhões, com exportações de US$ 471 milhões e importações de US$ 502 milhões. Os números foram divulgados esta manhã no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com este resultado, o superávit acumulado no mês cai para US$ 100 milhões e, no ano, fica em US$ 275 milhões. O detalhamento dos números será divulgado às 15 horas, no Ministério.