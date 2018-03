Balança tem déficit de US$ 4 mi na 2ª prévia do mês

De acordo com o MDIC, a balança acumula no mês de dezembro um superávit de US$ 372 milhões. O saldo é resultado de exportações de US$ 5,830 bilhões menos importações de US$ 5,458 bilhões. No ano, a balança comercial brasileira acumula, até a segunda semana de dezembro, um superávit de US$ 23,574 bilhões. O saldo é 1,8% superior ao verificado em igual período de 2008 (US$ 23,156 bilhões). As exportações somam, no ano, US$ 144,362 bilhões, enquanto as importações atingem US$ 120,788 bilhões.

Já a corrente de comércio (soma das exportações e das importações) no acumulado do ano chega a US$ 265,150 bilhões, o que representa uma retração de 26% ante o mesmo período do ano passado (US$ 358,218 bilhões).