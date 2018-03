Balança tem déficit de US$ 4 milhões na última semana

A balança comercial brasileira registrou um déficit de US$ 4 milhões na segunda semana de dezembro (7 a 13). Em cinco dias úteis, as exportações somaram US$ 3,212 bilhões (média diária de US$ 642,4 milhões) e as importações, US$ 3,216 bilhões (média diária de US$ 643,2 milhões).

Segundo os dados divulgados há pouco pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), a balança acumula no mês de dezembro um superávit de US$ 372 milhões. Esse saldo é resultado de exportações de US$ 5,830 bilhões menos importações de US$ 5,458 bilhões.

A média diária exportada no acumulado do mês é de US$ 647,8 milhões, valor 3,1% superior à média verificada em dezembro de 2008 (US$ 628,1 milhões) e 2,4% ante novembro último (US$ 632,7 milhões). A média diária importada no mês é de US$ 606,4 milhões, o que significa um aumento de 16% em relação ao desempenho médio verificado em dezembro de 2008 (US$ 522,8 milhões) e de 0,8% em relação a novembro deste ano (US$ 601,9 milhões).

2009

No acumulado do ano, até a segunda semana de dezembro, um superávit de US$ 23,574 bilhões. Segundo os dados divulgados há pouco pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), esse saldo é 1,8% superior ao verificado em igual período de 2008 (US$ 23,156 bilhões).

A corrente de comércio (soma das exportações e importações) no acumulado do ano chega a US$ 265,150 bilhões, o que representa uma retração de 26% ante o registrado no mesmo período do ano passado (US$ 358,218 bilhões).

As exportações somam, no ano, US$ 144,362 bilhões, com média diária de US$ 609,1 milhões, uma queda de 23% em relação ao desempenho médio registrado pelas exportações em igual período de 2008 (US$ 791,2 milhões).

As importações somam US$ 120,788 bilhões, com média diária de US$ 509,7 milhões, o que significa uma queda de 26,7% ante a média do mesmo período do ano passado (US$ 695,1 milhões).