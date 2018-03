Balança tem déficit de US$ 74 milhões na 4ª semana do mês

A balança comercial brasileira registrou um déficit de US$ 74 milhões na quarta semana de outubro (19 a 25). O resultado foi o sexto déficit semanal do ano. Antes dele, o último registrado foi na quinta semana de setembro, quando a balança ficou deficitária em US$ 10 milhões.

De acordo com os dados divulgados nesta terça-feira, 27, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), em cinco dias úteis, as exportações somaram US$ 3,265 bilhões (média diária de US$ 653 milhões) e as importações, US$ 3,339 bilhões (média diária de US$ 667,8 milhões).

Apesar do déficit semanal, no período, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) atingiu US$ 6,604 bilhões, o que representa, segundo nota divulgada pelo MDIC, o melhor desempenho do mês.

Acumulado de outubro

A balança comercial brasileira acumula, no mês de outubro, até o dia 25, um superávit de US$ 1,239 bilhão. O saldo é resultado de exportações de US$ 11,001 bilhões menos importações de US$ 9,762 bilhões registradas no período.

No mês, a média diária exportada atingiu US$ 687,6 milhões, o que representa uma queda de 18,3% ante a média verificada em outubro do ano passado (US$ 841,5 milhões) e um aumento de 4,2% em relação a setembro último (US$ 660,1 milhões).

As importações, no mês, estão com média diária de US$ 610,1 milhões, valor 21,9% inferior à média registrada em outubro do ano passado (US$ 781 milhões) e 2,2% superior à média importada em setembro deste ano (US$ 596,9 milhões).