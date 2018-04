Balança tem déficit na 3ª semana do ano A balança comercial brasileira registrou um déficit de US$ 258 milhões na terceira semana do mês (de 14 a 20). As exportações somaram US$ 805 milhões, com média diária de US$ 161 milhões. As importações, por sua vez, somaram US$ 1,063 bilhão, com média diária de US$ 212,6 milhões. Os números foram divulgados nesta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com esse resultado, o saldo da balança este mês caiu de US$ 270 milhões para US$ 12 milhões. No acumulado até a terceira semana do mês as exportações somam US$ 2,307 bilhões, com média diária de US$ 177,5 milhões e as importações estão em US$ 2,295 bilhões, com média diária de 176,5 milhões.