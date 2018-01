Balança tem o melhor resultado do ano na 3ª semana do mês O saldo da balança comercial na terceira semana de fevereiro (dias 12 a 18) registrou um superávit de US$ 700 milhões, o melhor resultado do ano. O valor é 38,88% maior que o da segunda semana do mês e representa alta de 20,89% em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações no período somaram US$ 2,795 bilhões (média diária de US$ 559 milhões), também o melhor resultado desde o início do ano. Já as importações foram de US$ 2,095 bilhões, com média diária de US$ 419 milhões. Seguindo a tendência de maior alta nas compras internas que nas vendas externas, a média das exportações, em relação a 2006, aumentou 15,3%; enquanto que a média das importações teve um crescimento maior: 25,3%. Em relação ao acumulado no ano, as exportações até a terceira semana de fevereiro aumentaram 17,1% e as importações cresceram 25,9%. Com o resultado, o saldo acumulado no mês passa para US$ 1,753 bilhão, com exportações de US$ 6,724 bilhões e importações de US$ 4,971 bilhões. No ano, o saldo acumulado é de US$ 4,246 bilhões, com exportações de US$ 17,687 bilhões e importações de US$ 13,441 bilhões.