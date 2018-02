Balança tem pior resultado semanal desde maio de 2002 O superávit comercial brasileiro despencou para 1 milhão de dólares na terceira semana de janeiro, contra 325 milhões de dólares na semana anterior, mostraram dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta segunda-feira. Foi o pior resultado semanal desde a terceira semana de maio de 2002, quando o país teve déficit comercial de 35 milhões de dólares. O saldo da terceira semana de 14 a 20 de janeiro é resultado de exportações de 2,844 bilhões de dólares e importações de 2,843 bilhões de dólares. Na média diária, as exportações ficaram em 568,8 milhões de dólares e as importações, em 568,6 milhões de dólares. "A moderação das exportações e manutenção do ritmo robusto das importações explicam a maior parte do resultado, que veio abaixo da nossa projeção de (superávit de) 400 milhões de dólares", afirmou o banco BNP Paribas Brazil em relatório. O superávit comercial acumulado no mês soma agora 396 milhões de dólares, com exportações de 7,573 bilhões de dólares e importações de 7,178 bilhões de dólares. (Reportagem de Claudia Pires e Isabel Versiani; Edição de Vanessa Stelzer)