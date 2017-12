Balança tem recorde histórico de superávit em abril O saldo da balança comercial de abril registrou um superávit de US$ 3,876 bilhões, recorde histórico. O segundo melhor resultado, nos últimos quatro anos, foi em junho de 2004, quando o superávit foi de US$ 3,801 bilhões. As exportações em abril foram de 9,202 bilhões (média diária de US$ 460,1 milhões) e as importações somaram US$ 5,326 bilhões (média diária de 266,3 milhões). Na última semana do mês, o superávit foi de US$ 838 milhões (US$ 2,331 bilhões em exportações e US$ 1,493 bilhão em importações). No ano, o saldo acumulado é de US$ 12,194 bilhões e nos últimos 12 meses (maio de 2004 a abril de 2005), o acumulado foi de US$ 37,770 bilhões. Em relação a abril de 2004, as exportações registraram um crescimento de 39,6% e as importações, 15%. O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Ivan Ramalho, comentará esse resultado às 15h30.